Богдан Богданович: «Травма оказалась не такой серьезной. 5-я неделя, все уже нормально»

Богдан Богданович приближается к полному восстановлению.

Сербский защитник «Клипперс» летом выбыл из Еврбаскета с травмой задней поверхности бедра.

«Проблема оказалась не такой серьезной. В начале травма меня напугала, как и всех остальных. Когда происходит частичный надрыв, никогда не знаешь, насколько он частичный. Восстановление занимает 4-6 недель. Я на 5-й, и все уже нормально. Чувствую себя хорошо.

Играю с парнями с ограничением по времени, потому что бегаю на общем уровне, выполняю все упражнения и участвую в тренировочных матчах.

Чувствую себя уверенно, но гарантировать 100% готовность не могу. Трудно точно понять этот момент. Травма обычная для атлетов. Не было какой-то избыточной взрывной нагрузки или движения. Просто перенапряжение», – заключил Богданович.