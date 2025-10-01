Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
Ниликина дебютирует за «Олимпиакос» в матче чемпионата Греции против «Марусси».
«Я очень хотел бы включить его в заявку на матч с «Реалом», но мы, как тренеры и команда, придерживаемся определенных принципов. Наш стиль игры требует, чтобы он провел больше тренировок.
Несмотря на то, что я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш дух и тактические установки, мы считаем, что лучше для него дебютировать в воскресенье против «Марусси», а затем сыграть с «Дубаем», – заявил главный тренер «Олимпиакоса».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Gazzetta
