Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»

Разыгрывающий «Торонто» планирует увеличить количество трехочковых бросков.

«Думаю, с нашей командой, учитывая внимание, которое будут получать ребята вроде Ар Джея [Баррета], Скотти [Барнса] и Брэндон [Ингрэма], я смогу бросать по 10 трехочковых за игру.

Причем большинство из них будут после получения паса, а не с дриблинга, как в последние два года.

Кроме того, я работал над физической подготовкой: летом много времени провел на беговой дорожке и старался улучшить свою выносливость.

Каждый сезон я стараюсь становиться сильнее – это серьезная часть моей игры. Хотя я могу выглядеть худым, я чувствую себя сильнее», – поделился Куикли.

В прошлом сезоне 26-летний разыгрывающий сыграл 33 матча, в среднем набирая 17,1 очка, 3,5 подбора и 5,8 передач за игру. При этом Куикли реализовывал 2,6 трехочковых из 6,8 попыток.