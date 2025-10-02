Иммануэл Куикли: «Думаю, смогу бросать по 10 трехочковых за игру»
Разыгрывающий «Торонто» планирует увеличить количество трехочковых бросков.
«Думаю, с нашей командой, учитывая внимание, которое будут получать ребята вроде Ар Джея [Баррета], Скотти [Барнса] и Брэндон [Ингрэма], я смогу бросать по 10 трехочковых за игру.
Причем большинство из них будут после получения паса, а не с дриблинга, как в последние два года.
Кроме того, я работал над физической подготовкой: летом много времени провел на беговой дорожке и старался улучшить свою выносливость.
Каждый сезон я стараюсь становиться сильнее – это серьезная часть моей игры. Хотя я могу выглядеть худым, я чувствую себя сильнее», – поделился Куикли.
В прошлом сезоне 26-летний разыгрывающий сыграл 33 матча, в среднем набирая 17,1 очка, 3,5 подбора и 5,8 передач за игру. При этом Куикли реализовывал 2,6 трехочковых из 6,8 попыток.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Торонто»
