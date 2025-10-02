0

Ар Джей Барретт о слухах об обмене из «Торонто»: «Хотел бы завершить карьеру здесь. Это мой дом»

Ар Джей Барретт намерен остаться в «Торонто» несмотря на слухи об обмене.

«Очевидно, это то место, где я хочу находиться. С радостью завершил бы карьеру здесь. Это мой дом. Но я понимаю бизнес-составляющую: если посмотреть на контрактные ситуации, логично, что мое имя появляется в слухах.

Я не воспринимаю это лично. Люди просто смотрят на цифры, на факты, и в этом есть смысл. У меня нет обиды или негативных эмоций по этому поводу.

Все, что я могу делать – это играть в свой баскетбол и помогать команде выигрывать, потому что, в конце концов, если команда побеждает, нет смысла обращать внимание на все эти слухи», – признался 25-летний баскетболист «Рэпторс».

В прошлом сезоне Барретт провел 68 матчей в составе «Торонто», набирая в среднем 21,1 очка, 6,3 подбора и 5,4 передачи за 32 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TSN
