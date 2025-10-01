Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
Форвард «Торонто» поделился ожиданиями от команды на сезон-2025/26.
«Я думаю, что настроение команды такое… мы всегда стараемся выходить и выигрывать. Конечно, бывают разные ситуации – травмы, обмены, много всего происходит, и это влияет на результат.
Но мы всегда будем стремиться побеждать. Наша цель – выигрывать каждый матч.
Определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей. Это тот минимум, которого мы должны достичь, учитывая наш талант», – заявил Скотти Барнс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Торонто»
