«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху

Баркли утверждает, что Карри не справился бы с жесткостью 80-х и 90-х.

«Сейчас нет никакой жесткой игры... Мы бы отделали этого мелкого паренька. Серьезно, я обожаю Стефа Карри . Вы думаете, он смог бы выдержать те избиения, которым подвергался Майкл Джордан ?

Серьезно, подумайте об этом. Вернитесь и пересмотрите «Последний танец». Самое сумасшедшее, что «Пистонс» отделывались всего двумя штрафными бросками. Как они лупили Майкла Джордана... Если бы кто-то вытворял такое сегодня, его бы отстранили на месяц. А в мои дни они отделались парой штрафных», – сказал Баркли .