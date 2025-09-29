«Мы бы отделали этого мелкого паренька». Чарльз Баркли считает, что Стефену Карри пришлось бы тяжко в его эпоху
Баркли утверждает, что Карри не справился бы с жесткостью 80-х и 90-х.
«Сейчас нет никакой жесткой игры... Мы бы отделали этого мелкого паренька. Серьезно, я обожаю Стефа Карри. Вы думаете, он смог бы выдержать те избиения, которым подвергался Майкл Джордан?
Серьезно, подумайте об этом. Вернитесь и пересмотрите «Последний танец». Самое сумасшедшее, что «Пистонс» отделывались всего двумя штрафными бросками. Как они лупили Майкла Джордана... Если бы кто-то вытворял такое сегодня, его бы отстранили на месяц. А в мои дни они отделались парой штрафных», – сказал Баркли.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
