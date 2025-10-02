1

Еврокубок. «Лондон» примет «Будучность»

Сегодня пройдет 1 матч регулярного сезона Еврокубка.

Британские «Лайонс» встретятся с черногорской «Будучностью».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Арис Греция – 1-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-0, Шленск Польша – 1-0, Бахчешехир Турция – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Манреса Испания – 0-1, Нептунас Литва – 0-1, Венеция Италия – 0-1, Гамбург Германия – 0-1, Клуж Румыния – 0-1.

Группа B

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Литкабелис Литва – 1-0, Паниониос Греция – 1-0, Бурк Франция – 1-0, Будучность Черногория – 0-0, Лондон Великобритания – 0-0, Тренто Италия – 0-1, Хемниц Германия – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Бешикташ Турция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Виталий Ясеневич
