1

Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи

Сегодня четыремя матчами старутет новый сезон Еврокубка.

Немецкий «Гамбург» примет израильский «Хапоэль Иерусалим», литовский «Нептунас» сыграет с польским «Шленском».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Арис Греция – 0-0, Бахчешехир Турция – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Манреса Испания – 0-0, Нептунас Литва – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Шленск Польша – 0-0.

Группа B

Положение команд: Бешикташ Турция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Лондон Великобритания – 0-0, Паниониос Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Хемниц Германия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
