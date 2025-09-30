Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
Сегодня четыремя матчами старутет новый сезон Еврокубка.
Немецкий «Гамбург» примет израильский «Хапоэль Иерусалим», литовский «Нептунас» сыграет с польским «Шленском».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Арис Греция – 0-0, Бахчешехир Турция – 0-0, Гамбург Германия – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Манреса Испания – 0-0, Нептунас Литва – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Шленск Польша – 0-0.
Группа B
Положение команд: Бешикташ Турция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Лондон Великобритания – 0-0, Паниониос Греция – 0-0, Тренто Италия – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Ульм Германия – 0-0, Хемниц Германия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости