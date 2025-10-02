0

Дориан Финни-Смит пропустит открытие регулярного сезона

Дориан Финнис-Смит продолжает реабилитацию.

32-летнему форварду «Хьюстона» летом потребовалась операция на голеностопе. Игрок пропустит тренировочный лагерь и, по словам главного тренера Име Удоки, вряд ли примет участие в открытии регулярного сезона. «Рокетс» начнут чемпионат игрой против «Оклахомы».

Точного графика возвращения игрока пока нет.

«Пока тренируется без контакта, но бросает и делает другие упражнения», – заявил Удока.

Финни-Смит подписал 4-летний контракт на 53 миллиона этим летом, гарантирована зарплата только за первые 2 сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
