Дориан Финни-Смит пропустит открытие регулярного сезона
Дориан Финнис-Смит продолжает реабилитацию.
32-летнему форварду «Хьюстона» летом потребовалась операция на голеностопе. Игрок пропустит тренировочный лагерь и, по словам главного тренера Име Удоки, вряд ли примет участие в открытии регулярного сезона. «Рокетс» начнут чемпионат игрой против «Оклахомы».
Точного графика возвращения игрока пока нет.
«Пока тренируется без контакта, но бросает и делает другие упражнения», – заявил Удока.
Финни-Смит подписал 4-летний контракт на 53 миллиона этим летом, гарантирована зарплата только за первые 2 сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
