Энтони Дэвис о чемпионских амбициях «Далласа»: «Если мы будем здоровы, у нас все получится»

Энтони Дэвис видит ключ к чемпионским амбициям «Маверикс» в здоровье команды.

«Для меня все остается по-прежнему: цель – привести команду к чемпионству. У нас хороший состав, и, на мой взгляд, главное для команды – оставаться здоровыми. В остальном, думаю, все будет в порядке.

Рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона и хочу побеждать», – добавил 32-летний форвард «Далласа ».