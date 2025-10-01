2

Энтони Дэвис о чемпионских амбициях «Далласа»: «Если мы будем здоровы, у нас все получится»

Энтони Дэвис видит ключ к чемпионским амбициям «Маверикс» в здоровье команды.

«Для меня все остается по-прежнему: цель – привести команду к чемпионству. У нас хороший состав, и, на мой взгляд, главное для команды – оставаться здоровыми. В остальном, думаю, все будет в порядке.

Рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона и хочу побеждать», – добавил 32-летний форвард «Далласа».

Кто лучший американский игрок в НБА?322 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Далласа»
logoЭнтони Дэвис
logoДаллас
logoНБА
