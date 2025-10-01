Энтони Дэвис о чемпионских амбициях «Далласа»: «Если мы будем здоровы, у нас все получится»
Энтони Дэвис видит ключ к чемпионским амбициям «Маверикс» в здоровье команды.
«Для меня все остается по-прежнему: цель – привести команду к чемпионству. У нас хороший состав, и, на мой взгляд, главное для команды – оставаться здоровыми. В остальном, думаю, все будет в порядке.
Рад быть здесь, с нетерпением жду нового сезона и хочу побеждать», – добавил 32-летний форвард «Далласа».
Кто лучший американский игрок в НБА?322 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Далласа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости