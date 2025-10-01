Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
Двукратный чемпион НБА продолжает набираться тренерского опыта.
Рэджон Рондо уже работал с «Милуоки» в прошлом сезоне: сначала он провел неделю с командой в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.
Рондо неоднократно заявлял, что «очень хочет» стать тренером.
Кто лучший американский игрок в НБА?530 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Bucks Breakdown в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости