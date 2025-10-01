Фото
0

Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»

Двукратный чемпион НБА продолжает набираться тренерского опыта.

Рэджон Рондо уже работал с «Милуоки» в прошлом сезоне: сначала он провел неделю с командой в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.

Рондо неоднократно заявлял, что «очень хочет» стать тренером.

Кто лучший американский игрок в НБА?530 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Bucks Breakdown в соцсети X
logoМилуоки
logoРэджон Рондо
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»
3сегодня, 16:44
Док Риверс о выборе бросков Кайла Кузмы: «За четыре года в «Вашингтоне» он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим»
1сегодня, 15:44
Журналисты заметили расхождения в заявлениях Адетокумбо и владельца «Бакс» по поводу будущего игрока в клубе
1вчера, 04:31
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» победил «Монако», «Фенербахче» уверенно справился с «Парижем»
33 минуты назад
Тари Исон и Стивен Адамс не будут играть в бэк-ту-бэк матчи в начале сезона
21 минуту назад
Джейлен Браун об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»: «Одна из худших сделок в истории»
1сегодня, 18:49
Стив Керр о составе «Голден Стэйт» на сезон-2026/26: «Думаю, у нас будет лучший спэйсинг за все 12 лет, что я здесь работаю»
2сегодня, 18:33
Единая лига ВТБ. «Пари НН» победил «Бетсити Парму», «Зенит» разгромил «Автодор»
2сегодня, 18:19
В контракте Де’Энтони Мелтона с «Голден Стэйт» предусмотрена опция игрока на второй сезон
сегодня, 17:58
Сито Алонсо официально возглавил сборную Латвии и объявил состав тренерского штаба
сегодня, 17:42
Леброн Джеймс, Трамп и Адольф вошли в список «людей, предавших Канье Уэста». Его составил сам Канье
2сегодня, 17:41
Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»
3сегодня, 16:44
Леброн Джеймс состриг дреды стримера Кай Сената в честь 1 млн платных подписчиков на Твиче
сегодня, 16:13Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Тренто» принимает «Бурк» и другие матчи
1сегодня, 18:17
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
сегодня, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
сегодня, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
сегодня, 16:25
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
1сегодня, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
сегодня, 14:42
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
сегодня, 14:23
Никола Топич об «Оклахоме»: «Просто быть частью этой команды – невероятное чувство»
сегодня, 13:22
МБА провела подготовку к новому сезону в русском стиле
сегодня, 11:20Видео
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45