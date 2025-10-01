Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»

Двукратный чемпион НБА продолжает набираться тренерского опыта.

Рэджон Рондо уже работал с «Милуоки » в прошлом сезоне: сначала он провел неделю с командой в качестве приглашенного тренера. После этого было принято решение, что он остается на весь сезон.

Рондо неоднократно заявлял, что «очень хочет» стать тренером.