0

Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»

Майлз Тернер прокомментировал свой переход в «Милуоки».

«Теперь я в городе, который меня ценит. Есть отличная цитата: «иди туда, где тебя ценят». Я чувствую, что это подходящее место.

Возможно, теперь от меня будут требовать больше, чем раньше. Здесь я смогу раскрыть те грани своей игры, которые раньше не использовал полностью.

Меня очень тепло приняли в Милуоки. Люди подходят на улице и буквально говорят: «Мы рады, что ты с нами», – поделился 29-летний центровой «Бакс».

Кто лучший американский игрок в НБА?323 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Милуоки»
logoМайлз Тернер
logoМилуоки
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»
18 сентября, 04:55
Тайриз Халибертон о Майлзе Тернере: «Все двигаются дальше. Все будут в порядке»
4 сентября, 05:45
«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
525 августа, 17:45
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Бетсити Парму», «Зенит» играет с «Автодором»
9 минут назад
Леброн Джеймс состриг дреды стримера Кай Сената в честь 1 млн платных подписчиков на Твиче
41 минуту назадИгры
Центровой «Црвены Звезды» Хасьель Риверо выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости
55 минут назад
Док Риверс о выборе бросков Кайла Кузмы: «За четыре года в «Вашингтоне» он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим»
1сегодня, 15:44
Энтони Дэвис о чемпионских амбициях «Далласа»: «Если мы будем здоровы, у нас все получится»
2сегодня, 15:25
Джейлен Джонсон о Дайсоне Дэниэлсе: «На мой взгляд, в прошлом сезоне он был и «Лучшим защитником», и «Самым прогрессирующим игроком»
2сегодня, 14:04
Яго дос Сантос возвращается в «Црвену Звезду»
сегодня, 13:42
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
сегодня, 11:58
Туомас Иисало: «В 2030 году нынешний баскетбол будет казаться медленным»
4сегодня, 11:58
«Кливленд», «Нью-Йорк» и «Орландо» – лидеры рейтинга команд Востока по итогам межсезонья НБА
4сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
29 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», «Энергия» принимает УГМК и другие матчи
44 минуты назад
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
сегодня, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
сегодня, 14:42
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
сегодня, 14:23
Никола Топич об «Оклахоме»: «Просто быть частью этой команды – невероятное чувство»
сегодня, 13:22
Еврокубок. «Литкабелис» играет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 11:59
МБА провела подготовку к новому сезону в русском стиле
сегодня, 11:20Видео
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59