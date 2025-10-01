Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»
Майлз Тернер прокомментировал свой переход в «Милуоки».
«Теперь я в городе, который меня ценит. Есть отличная цитата: «иди туда, где тебя ценят». Я чувствую, что это подходящее место.
Возможно, теперь от меня будут требовать больше, чем раньше. Здесь я смогу раскрыть те грани своей игры, которые раньше не использовал полностью.
Меня очень тепло приняли в Милуоки. Люди подходят на улице и буквально говорят: «Мы рады, что ты с нами», – поделился 29-летний центровой «Бакс».
Кто лучший американский игрок в НБА?323 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Милуоки»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости