Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»

Майлз Тернер прокомментировал свой переход в «Милуоки».

«Теперь я в городе, который меня ценит. Есть отличная цитата: «иди туда, где тебя ценят». Я чувствую, что это подходящее место.

Возможно, теперь от меня будут требовать больше, чем раньше. Здесь я смогу раскрыть те грани своей игры, которые раньше не использовал полностью.

Меня очень тепло приняли в Милуоки . Люди подходят на улице и буквально говорят: «Мы рады, что ты с нами», – поделился 29-летний центровой «Бакс».