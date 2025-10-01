  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс о выборе бросков Кайла Кузмы: «За четыре года в «Вашингтоне» он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим»
1

Док Риверс о выборе бросков Кайла Кузмы: «За четыре года в «Вашингтоне» он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим»

Док Риверс потребовал от Кайла Кузмы скорректировать выбор бросков.

«Сегодня была отличная тренировка. Кайл забил несколько трехочковых, пять раз пошел в дриблинг под кольцо, и в четырех случаях на нем просто вынуждены были фолить, а один раз он отдал пас на трехочковый. Именно этого мы от него ждем.

В «Вашингтоне» Кайл мог брать буквально любой бросок. За те четыре года он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим – и он это понял», – сказал главный тренер «Милуоки».

Кто лучший американский игрок в НБА?323 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста The Athletic Эрика Нэма в соцсети X
logoКайл Кузма
logoМилуоки
logoДок Риверс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Летс гоу!» Официальный аккаунт «Милуоки» отреагировал на возвращение Танасиса Адетокумбо
72 сентября, 06:18
«Они были в восторге!» Танасис Адетокумбо считает, что выступления за Грецию помогли ему подписаться с «Милуоки»
41 сентября, 11:23
Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»
1228 августа, 20:00
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Пари НН» принимает «Бетсити Парму», «Зенит» играет с «Автодором»
9 минут назад
Майлз Тернер: «Теперь я в городе, который меня ценит»
10 минут назад
Леброн Джеймс состриг дреды стримера Кай Сената в честь 1 млн платных подписчиков на Твиче
41 минуту назадИгры
Центровой «Црвены Звезды» Хасьель Риверо выбыл до конца года из-за перелома плюсневой кости
55 минут назад
Энтони Дэвис о чемпионских амбициях «Далласа»: «Если мы будем здоровы, у нас все получится»
2сегодня, 15:25
Джейлен Джонсон о Дайсоне Дэниэлсе: «На мой взгляд, в прошлом сезоне он был и «Лучшим защитником», и «Самым прогрессирующим игроком»
2сегодня, 14:04
Яго дос Сантос возвращается в «Црвену Звезду»
сегодня, 13:42
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
сегодня, 11:58
Туомас Иисало: «В 2030 году нынешний баскетбол будет казаться медленным»
4сегодня, 11:58
«Кливленд», «Нью-Йорк» и «Орландо» – лидеры рейтинга команд Востока по итогам межсезонья НБА
4сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
29 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», «Энергия» принимает УГМК и другие матчи
44 минуты назад
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
сегодня, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
сегодня, 14:42
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
сегодня, 14:23
Никола Топич об «Оклахоме»: «Просто быть частью этой команды – невероятное чувство»
сегодня, 13:22
Еврокубок. «Литкабелис» играет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 11:59
МБА провела подготовку к новому сезону в русском стиле
сегодня, 11:20Видео
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59