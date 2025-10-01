Док Риверс о выборе бросков Кайла Кузмы: «За четыре года в «Вашингтоне» он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим»

Док Риверс потребовал от Кайла Кузмы скорректировать выбор бросков.

«Сегодня была отличная тренировка. Кайл забил несколько трехочковых, пять раз пошел в дриблинг под кольцо, и в четырех случаях на нем просто вынуждены были фолить, а один раз он отдал пас на трехочковый. Именно этого мы от него ждем.

В «Вашингтоне» Кайл мог брать буквально любой бросок. За те четыре года он совершил множество бросков со средней дистанции, но это не то, чего мы хотим – и он это понял», – сказал главный тренер «Милуоки».