Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона

Де’Энтони Мелтон продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.

Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, «Голден Стэйт » ожидает, что Мелтон пропустит стартовую часть регулярного сезона.

Защитник перенес операцию на передней крестообразной связке в начале декабря, около 10 месяцев назад. Команда довольна его прогрессом, но будет действовать осторожно и не форсировать возвращение 27-летнего баскетболиста на площадку.