Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона

Де’Энтони Мелтон продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.

Как сообщает журналист ESPN Энтони Слэйтер, «Голден Стэйт» ожидает, что Мелтон пропустит стартовую часть регулярного сезона.

Защитник перенес операцию на передней  крестообразной связке в начале декабря, около 10 месяцев назад. Команда довольна его прогрессом, но будет действовать осторожно и не форсировать возвращение 27-летнего баскетболиста на площадку.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста ESPN Энтони Слэйтера в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoДе’Энтони Мелтон
logoНБА
