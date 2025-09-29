0

«Олимпиакос» начнет сезон в Евролиге без трех защитников

«Олимпиакос» входит в новый сезон с кадровыми проблемами.

Греческий клуб откроет новый сезон Евролиги на выезде против «Басконии» (30 сентября) и мадридского «Реала» (2 октября) без трех защитников: Шакила Маккиссика, Франка Ниликины и Кинана Эванса.

Маккиссик остался в Афинах из-за физического недомогания, а Эванс выбыл с травмой колена. Франк Ниликина поехал с командой, но не примет участия в матчах – игрок продолжает адаптироваться к новой системе.

Источник: BasketNews
