Туомас Иисало: «В 2030 году нынешний баскетбол будет казаться медленным»

Туомас Иисало порассуждал о темпе игры.

«Оценивать темп нужно очень аккуратно, точно анализируя данные. Например, если вы часто берете подборы в нападении, это удлиняет ваши владения и технически уменьшает их количество.

Если вернуться к «Санз» времен «7 секунд и меньше», они на самом деле были средними по защите в лиге, но играли очень быстро, и поэтому им много забрасывали в ответ. Людям казалось, что они плохи в защите. Так что вопрос оценки темпа в разрезе других показателей очень непрост.

Сейчас тот же «Финикс » Д’Антони выглядел бы медленным по нынешним стандартам. Быстрый темп работает, в этом нет никакого секрета. «Индиана» стала хорошим примером этого, не просто скоростью и быстрым принятием решений, но и отличной организацией в нападении и защите.

Думаю, в 2030 нынешний баскетбол будет казаться медленным. К этому подталкивает сама суть игры. Лучший шанс набрать очки у тебя тогда, когда соперник еще не занял позиции в обороне», – рассудил главный тренер «Мемфиса ».