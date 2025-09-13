  • Спортс
«Оклахома», «Денвер» и «Хьюстон» – на вершине рейтинга лучших команд Запада НБА по итогам межсезонья

НБА выложила предварительный рейтинг клубов Западной конференции.

Победитель прошлого чемпионата «Оклахома» продолжает возглавлять список лидеров Запада. В прошлом сезоне команды конференции выиграли 55% матчей против соперников с Востока, подтвердив свое преимущество. «Тандер» опередили в «регулярке» ближайших соперников из Хьюстона на 16 побед. «Рокетс» добавили Кевина Дюрэнта, «Наггетс» усилили состав, а «Лейкерс» проведут полноценный сезон с похудевшим Лукой Дончичем.

Рейтинг Западной конференции НБА по версии NBA.com:

  1. «Оклахома»

  2. «Денвер»

  3. «Хьюстон»

  4. «Миннесота»

  5. «Клипперс»

  6. «Лейкерс»

  7. «Голден Стэйт»

  8. «Даллас»

  9. «Мемфис»

  10. «Сан-Антонио»

  11. «Портленд»

  12. «Сакраменто»

  13. «Финикс»

  14. «Новый Орлеан»

  15. «Юта»

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
