0

«Это еще кто такой?». Джимми Батлер не мог обсуждать подписание Эла Хорфорда на медиадне

Джимми Батлеру пришлось выкручиваться из-за вопроса журналиста.

В НБА давно ждали перехода центрового Эла Хорфорда в «Голден Стэйт», но соглашение не было оформлено до медиадня. Журналисты все равно подняли вопрос на пресс-конференции, заставив Батлера отшучиваться.

Репортер: «Понимаю, что мы не должны пока спрашивать об этом».

Джимми Батлер: «Так зачем тогда ты спрашиваешь?»

Репортер: «Чисто теоретически, ты много раз встречался с Элом Хорфордом на площадке...»

Джимми Батлер: «Это еще кто такой?»

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
