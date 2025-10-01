«Это еще кто такой?». Джимми Батлер не мог обсуждать подписание Эла Хорфорда на медиадне

Джимми Батлеру пришлось выкручиваться из-за вопроса журналиста.

В НБА давно ждали перехода центрового Эла Хорфорда в «Голден Стэйт», но соглашение не было оформлено до медиадня. Журналисты все равно подняли вопрос на пресс-конференции, заставив Батлера отшучиваться.

Репортер : «Понимаю, что мы не должны пока спрашивать об этом».

Джимми Батлер : «Так зачем тогда ты спрашиваешь?»

Репортер : «Чисто теоретически, ты много раз встречался с Элом Хорфордом на площадке...»

Джимми Батлер : «Это еще кто такой?»