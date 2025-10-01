«Это еще кто такой?». Джимми Батлер не мог обсуждать подписание Эла Хорфорда на медиадне
Джимми Батлеру пришлось выкручиваться из-за вопроса журналиста.
В НБА давно ждали перехода центрового Эла Хорфорда в «Голден Стэйт», но соглашение не было оформлено до медиадня. Журналисты все равно подняли вопрос на пресс-конференции, заставив Батлера отшучиваться.
Репортер: «Понимаю, что мы не должны пока спрашивать об этом».
Джимми Батлер: «Так зачем тогда ты спрашиваешь?»
Репортер: «Чисто теоретически, ты много раз встречался с Элом Хорфордом на площадке...»
Джимми Батлер: «Это еще кто такой?»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости