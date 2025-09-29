Джимми Батлер засветился в лайв-экшен трейлере шутера Battlefield 6
Звезда «Уорриорс» поучаствовал в рекламной кампании видеоигры Electronic Arts.
Помимо Батлера, в трейлере Battlefield 6 снялись актер Зак Эфрон, музыкант Морган Уоллен и боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт.
По ходу ролика отряд из знаменитостей быстро погибает, уступая место рядовым бойцам. Скорее всего, таким образом разработчики подкололи серию-конкурента Call of Duty, в которой часто появляются облики (скины) звезд.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Battlefield
