Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации «Селтикс». Спасибо, Бостон!»

Эл Хорфорд трогательно попрощался с «Бостоном» после перехода в «Голден Стэйт».

«С самого первого дня вы приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями. Эта глава карьеры займет особое место в моем сердце.

Поднять баннер под номером 18-ть вместе с этим городом – момент, который я всегда буду ценить.

Бесконечно благодарен болельщикам и организации. Спасибо, Бостон !» – написал чемпион НБА-2024 на своей странице в соцсети X.