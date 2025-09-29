Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации «Селтикс». Спасибо, Бостон!»
Эл Хорфорд трогательно попрощался с «Бостоном» после перехода в «Голден Стэйт».
«С самого первого дня вы приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями. Эта глава карьеры займет особое место в моем сердце.
Поднять баннер под номером 18-ть вместе с этим городом – момент, который я всегда буду ценить.
Бесконечно благодарен болельщикам и организации. Спасибо, Бостон!» – написал чемпион НБА-2024 на своей странице в соцсети X.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Эла Хорфорда в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости