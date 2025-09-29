Фото
3

Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации «Селтикс». Спасибо, Бостон!»

Эл Хорфорд трогательно попрощался с «Бостоном» после перехода в «Голден Стэйт».

«С самого первого дня вы приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями. Эта глава карьеры займет особое место в моем сердце.

Поднять баннер под номером 18-ть вместе с этим городом – момент, который я всегда буду ценить.

Бесконечно благодарен болельщикам и организации. Спасибо, Бостон!» – написал чемпион НБА-2024 на своей странице в соцсети X.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3056 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Эла Хорфорда в соцсети X
logoБостон
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
