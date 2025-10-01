  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эрик Споэльстра: «Келел Уэйр пока не готов к плей-офф, но работает над этим. Ему придется заслужить право на важную роль»
0

Эрик Споэльстра: «Келел Уэйр пока не готов к плей-офф, но работает над этим. Ему придется заслужить право на важную роль»

Эрик Споэльстра и Келел Уйэр обрисовали ожидания от сезона игрока.

21-летний центровой начнет второй чемпионат в составе «Хит».

«В нашем нынешнем составе присутствует элемент неопределенности, это меня вдохновляет. Готов с этим работать.

Мне нравится тренировать Келела, он адаптируется к моим стандартам стремления к совершенству. Это в перспективе приводит к победам.

Готов ли он уже сейчас? Нет. Есть ли признаки этого в будущем? Да, он правильно относится к работе. Они с Бэмом Адебайо выглядели интересно в определенные моменты.

Но в плей-офф это не сработало. Уэйр хочет получить важную роль в команде. Ему придется доказать свое право и заслужить ее», – заключил Споэльстра.

«Я не тренер, не выбираю роль в команде, буду исполнять ту, какую мне назначат. Мне просто хочется побеждать.

Бэм Адебайо хочет, чтобы я стал лучше. Ничего ненормального. Использую его отношение как мотивацию для прогресса.

Считаю, что признание моей игры в защите придет, когда я выйду на оптимальный уровень и буду действовать максимально жестко. Тогда все и сложится», – рассказал Уэйр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoНБА
logoМайами
logoКелел Уэйр
logoЭрик Споэльстра
logoБэм Адебайо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Споэльстра: «Влад Голдин может добиться для себя роли в НБА»
9сегодня, 05:24
Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»
28 сентября, 04:52
«У меня нет ни шанса с моей крошечной полкой для наград». Бэм Адебайо жаловался Дуэйну Уэйду на ухаживание за Эйжей Уилсон
1426 сентября, 20:45
Главные новости
«Это еще кто такой?». Джимми Батлер не мог обсуждать подписание Эла Хорфорда на медиадне
13 минут назад
«Если увидят, у меня будут проблемы, я вообще-то в списке травмированных». Леброн Джеймс побросал мяч на стриме
248 минут назадВидео
Удаление за помеху быстрым атакам со скамейки и ужесточение борьбы с флопами – в новой редакции правил Евролиги
сегодня, 07:59
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Бетсити Парму», «Зенит» сыграет с «Автодором»
сегодня, 07:20
Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
сегодня, 07:10
У Леброна Джеймса проблемы с ягодичной мышцей, форвард может пропустить открытие сезона
12сегодня, 06:59
Кэти Энгельберт может покинуть пост комиссионера женской НБА после переговоров о новом коллективном соглашении
сегодня, 06:32
Генменеджер Скотт Перри взял в «Кингз» трех своих бывших сотрудников из «Никс»
1сегодня, 05:45
Эл Хорвард подпишет контракт с «Голден Стэйт» на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией игрока
16сегодня, 05:30
Эрик Споэльстра: «Влад Голдин может добиться для себя роли в НБА»
9сегодня, 05:24
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с «Надеждой», «Энергия» примет УГМК и другие матчи
сегодня, 07:44
Еврокубок. «Литкабелис» сыграет с «Бешикташем», «Тренто» встретится с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 07:30
Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
сегодня, 06:45
Нерленсом Ноэлом интересуются «Партизан», «Жальгирис», «Маккаби» и «Виртус»
сегодня, 05:59
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» проиграл «Нантеру»
вчера, 20:14
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» обыграл «Гамбург», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
3вчера, 19:49
Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»
вчера, 19:23
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
1вчера, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1вчера, 17:19
Серджо Скариоло о матче с «Виртусом»: «Ждем очень жесткий выездной матч против невероятно атлетичной команды»
вчера, 16:42