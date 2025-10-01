Эрик Споэльстра: «Келел Уэйр пока не готов к плей-офф, но работает над этим. Ему придется заслужить право на важную роль»

Эрик Споэльстра и Келел Уйэр обрисовали ожидания от сезона игрока.

21-летний центровой начнет второй чемпионат в составе «Хит».

«В нашем нынешнем составе присутствует элемент неопределенности, это меня вдохновляет. Готов с этим работать.

Мне нравится тренировать Келела , он адаптируется к моим стандартам стремления к совершенству. Это в перспективе приводит к победам.

Готов ли он уже сейчас? Нет. Есть ли признаки этого в будущем? Да, он правильно относится к работе. Они с Бэмом Адебайо выглядели интересно в определенные моменты.

Но в плей-офф это не сработало. Уэйр хочет получить важную роль в команде. Ему придется доказать свое право и заслужить ее», – заключил Споэльстра .

«Я не тренер, не выбираю роль в команде, буду исполнять ту, какую мне назначат. Мне просто хочется побеждать.

Бэм Адебайо хочет, чтобы я стал лучше. Ничего ненормального. Использую его отношение как мотивацию для прогресса.

Считаю, что признание моей игры в защите придет, когда я выйду на оптимальный уровень и буду действовать максимально жестко. Тогда все и сложится», – рассказал Уэйр.