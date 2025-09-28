  • Спортс


Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»

Инсайдер удивил, когда назвал причину проблем «Майами».

Следящий за «Хит» журналист считает, что клубу следует быть более гибким и дальновидным, а также расстаться с главным тренером Эриком Споэльстрой.

«Я бы перевел Эрика Споэльстру в руководство, как это сделали «Селтикс» с Брэдом Стивенсом. Найдите тренера, который понимает, что ему не добиться победы прямо сейчас, но будет последовательно двигаться к чему-то.

Проблема в том, что Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать. 

Споэльстра умеет делать команду из ничего. В его распоряжении практически нет ресурсов, но он все равно выстраивает очередную команду, которая может выйти в плей-офф.

Считаю ли я, что им следует сделать шаг назад? Безусловно. Но заложено ли в их ДНК – делать такой шаг? Нет, у них так не принято. Клуб попал в ловушку собственного успеха», – считает Виндерман.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA



