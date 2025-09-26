«У меня нет ни шанса с моей крошечной полкой для наград». Бэм Адебайо жаловался Дуэйну Уэйду на ухаживание за Эйжей Уилсон

Бэм Адебайо встречается с Эйжей Уилсон.

Недавно центровой «Хит» передал центровой «Эйсес» ее рекордную 4-ю награду MVP. Дуэйн Уэйд вспомнил о его словах год назад.

«Сидел с ним на Олимпиаде в Париже. Смотрели, как играет женская сборная, обсуждали игру Эйжи и планы на будущее.

И Бэм меня просто убил, говорит: «Ох мужик, с моей крошечной полкой для наград у меня нет ни шанса. Она такая недоступная», – посмеялся Уэйд.