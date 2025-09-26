  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «У меня нет ни шанса с моей крошечной полкой для наград». Бэм Адебайо жаловался Дуэйну Уэйду на ухаживание за Эйжей Уилсон
5

«У меня нет ни шанса с моей крошечной полкой для наград». Бэм Адебайо жаловался Дуэйну Уэйду на ухаживание за Эйжей Уилсон

Бэм Адебайо встречается с Эйжей Уилсон.

Недавно центровой «Хит» передал центровой «Эйсес» ее рекордную 4-ю награду MVP. Дуэйн Уэйд вспомнил о его словах год назад.

«Сидел с ним на Олимпиаде в Париже. Смотрели, как играет женская сборная, обсуждали игру Эйжи и планы на будущее.

И Бэм меня просто убил, говорит: «Ох мужик, с моей крошечной полкой для наград у меня нет ни шанса. Она такая недоступная», – посмеялся Уэйд.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2211 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Дуэйна Уэйда
logoженская НБА
logoЭйжа Уилсон
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
Лас-Вегас жен
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Уэйд ответил Руди Гэю: «Для нас это был четвертый финал подряд. Мы бы вас просто уделали»
924 сентября, 17:15
Эйжа Уилсон набрала 25 очков, 9 подборов и 5 перехватов и помогла «Лас-Вегасу» сравнять счет в серии с «Индианой»
24 сентября, 04:12Видео
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
221 сентября, 20:59Видео
Главные новости
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Финикс» сыграет с «Миннесотой»
сегодня, 21:02
Бюджет «Партизана» на сезон-2025/26 составит 27 миллионов евро
сегодня, 20:02
Шэмс Чарания: «По моей информации, Леброн Джеймс не был вовлечен в дела «Лейкерс» этим летом»
2сегодня, 19:45
Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк пропустит 6 недель из-за синовита коленного сустава
2сегодня, 19:35
Джареду Маккейну предстоит операция на большом пальце руки, форвард пропустит 4-6 недель
1сегодня, 19:20
Ник Нерс: «Сиксерс» придется снова заслужить право на свое место»
2сегодня, 19:14
Тим Леглер о травме Фреда Ванвлита: «Смотрю на пример «Селтикс». Их атаки инициировали форварды»
1сегодня, 18:55
Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель
3сегодня, 18:47
Чима Монеке и Мело Тримбл – в лучших моментах финального дня Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 18:35Видео
Диллон Брукс: «Девину Букеру не нравится контактная игра. Мы над этим поработаем»
1сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
сегодня, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
сегодня, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
сегодня, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2сегодня, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
сегодня, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
3сегодня, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
сегодня, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
сегодня, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
сегодня, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
вчера, 19:56