«У меня нет ни шанса с моей крошечной полкой для наград». Бэм Адебайо жаловался Дуэйну Уэйду на ухаживание за Эйжей Уилсон
Бэм Адебайо встречается с Эйжей Уилсон.
Недавно центровой «Хит» передал центровой «Эйсес» ее рекордную 4-ю награду MVP. Дуэйн Уэйд вспомнил о его словах год назад.
«Сидел с ним на Олимпиаде в Париже. Смотрели, как играет женская сборная, обсуждали игру Эйжи и планы на будущее.
И Бэм меня просто убил, говорит: «Ох мужик, с моей крошечной полкой для наград у меня нет ни шанса. Она такая недоступная», – посмеялся Уэйд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Дуэйна Уэйда
