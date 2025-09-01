0

Всеволод Ищенко получил травму ноги и пропустит начало сезона Единой лиги ВТБ

Всеволод Ищенко выбыл из строя.

20-летний защитник «Локомотива-Кубань» получил травму ноги и пропустит месяц из-за реабилитации.

Ищенко не примет участия в сборах и в стартовых матчах «регулярки» Лиги ВТБ.

Молодой баскетболист набирал 3,2 очка, 1,5 подбора и 1,2 передачи за 10,3 минуты в среднем в прошлом сезоне и приезжал в сборную России этим летом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
травмы
logoЛокомотив-Кубань
Всеволод Ищенко
