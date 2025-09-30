Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»

Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение команды в первом матче Евролиги.

«Поздравляю «Хапоэль » с победой. Всегда тяжело выигрывать на выезде, а если пропускаешь 103 очка – это вообще невозможно.

Сегодня наша защита была мягкотелой, нужно прибавлять в физике, особенно против таких команд, как «Хапоэль ». Они атаковали с отличным процентом, особенно из краски, и нам было очень тяжело обороняться.

Даже когда мы защищались хорошо, у нас возникали большие проблемы с подбором на своем щите», – отметил Жоан Пеньярройя.

Барселона потерпела поражение в выездном матче против «Хапоэля Тель-Авив» со счетом 87:103.