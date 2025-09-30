0

Жоан Пеньярройя о поражении «Барселоны» от «Хапоэля»: «Невозможно выиграть, пропустив 103 очка»

Тренер «Барселоны» прокомментировал поражение команды в первом матче Евролиги.

«Поздравляю «Хапоэль» с победой. Всегда тяжело выигрывать на выезде, а если пропускаешь 103 очка – это вообще невозможно.

Сегодня наша защита была мягкотелой, нужно прибавлять в физике, особенно против таких команд, как «Хапоэль». Они атаковали с отличным процентом, особенно из краски, и нам было очень тяжело обороняться.

Даже когда мы защищались хорошо, у нас возникали большие проблемы с подбором на своем щите», – отметил Жоан Пеньярройя.

Барселона потерпела поражение в выездном матче против «Хапоэля Тель-Авив» со счетом 87:103.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Жоан Пеньярройя
logoБарселона
logoХапоэль Тель-Авив
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Панатинаикос» принимает «Баварию», «Реал» играет с «Виртусом» и другие матчи
2349 минут назадLive
Последний год Мессины, династия «Пао», возвращение Итудиса. Зачем включать новый сезон Евролиги
17сегодня, 08:50
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
25 сентября, 19:56
Главные новости
Д’Анджело Расселл: «Хочу закрепиться в «Далласе»
32 минуты назад
Евролига. «Панатинаикос» принимает «Баварию», «Реал» играет с «Виртусом» и другие матчи
2349 минут назадLive
Бадди Хилд: «Это было, наверное, лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском»
252 минуты назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Лас-Вегас» примет «Индиану» в решающем матче серии
сегодня, 18:19
Джейлин Уильямс станет последним игроком в истории НБА, выступающим под номером «6»
9сегодня, 17:41
Джабари Паркер: «Европейский баскетбол гораздо более контактный. Здесь не свистят каждое мелкое нарушение»
1сегодня, 17:02
Единая лига ВТБ. ЦСКА победил «Самару»
13сегодня, 16:43
Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»
3сегодня, 16:14
Йонас Валанчюнас о «Денвере»: «Я счастлив быть здесь и хочу побеждать»
сегодня, 15:58
Кевин Дюрэнт: «Шенгюн – универсальный центровой, который при этом обращается с мячом как разыгрывающий»
сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» играет с «Гамбургом», «Шленск» победил «Нептунас» и другие матчи
330 минут назад
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» принимает «Нантер»
сегодня, 18:22
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
сегодня, 18:00
Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
1сегодня, 17:19
Серджо Скариоло о матче с «Виртусом»: «Ждем очень жесткий выездной матч против невероятно атлетичной команды»
сегодня, 16:42
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
сегодня, 15:37
Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»
4сегодня, 14:43
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
3сегодня, 06:41