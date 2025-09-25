Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
Молодой защитник «Барселоны» нуждается в повторной операции на колене.
Хуан Нуньес перенесет артроскопическую процедуру на правом колене. Как сообщил клуб, после возвращения к командным тренировкам у игрока возникла воспалительная реакция в колене, которое ранее оперировали из-за разрыва латерального мениска.
Консервативное лечение не дало благоприятного прогресса, поэтому на следующей неделе запланирована диагностическая артроскопия. Новое медицинское заключение будет опубликовано после проведения процедуры.
21-летний Нуньес стал важной частью ротации «Барсы» в прошлом сезоне Евролиги, набирая в среднем 5 очков, 2,5 подбора и 3,4 передачи за 15 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Барселоны»
