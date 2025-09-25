0

Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене

Молодой защитник «Барселоны» нуждается в повторной операции на колене.

Хуан Нуньес перенесет артроскопическую процедуру на правом колене. Как сообщил клуб, после возвращения к командным тренировкам у игрока возникла воспалительная реакция в колене, которое ранее оперировали из-за разрыва латерального мениска.

Консервативное лечение не дало благоприятного прогресса, поэтому на следующей неделе запланирована диагностическая артроскопия. Новое медицинское заключение будет опубликовано после проведения процедуры.

21-летний Нуньес стал важной частью ротации «Барсы» в прошлом сезоне Евролиги, набирая в среднем 5 очков, 2,5 подбора и 3,4 передачи за 15 минут на площадке.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1799 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoБарселона
Хуан Нуньес
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Выглядит эксплуатацией». Рикки Рубио считает необходимым установить нижние возрастные рамки профессионального баскетбола
620 сентября, 20:20
Торнике Шенгелия о возрастном составе «Барселоны»: «Попробуем максимально реализовать сочетание таланта и опыта»
17 сентября, 05:54
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
8 сентября, 11:07
Главные новости
Майкл Портер: «В плей-офф я играл через боль, и это в итоге привело к моему обмену в «Нетс».
113 минут назад
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал. ЦСКА победил «Зенит», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» в матче за 3-е место
1141 минуту назад
Монте Моррис не подпишет контракт с «Индианой» из-за травмы икры
144 минуты назад
Джаред Маккейн получил разрыв связки большого пальца
8сегодня, 19:37
Условием перехода Кавая Ленарда в «Лейкерс» была доля в клубе (The Athletic)
19сегодня, 18:13
Франк Ниликина остается в «Партизане», «Олимпиакос» ищет нового разыгрывающего
сегодня, 17:15
Мо Бамба продолжит карьеру в «Юте»
7сегодня, 16:52
Кайл Лаури станет аналитиком NBA on Prime от Amazon
2сегодня, 16:37Фото
Сэм Прести: «Процесс становления великой командой не закончился в прошлом сезоне»
2сегодня, 16:04
Скотти Пиппен: «Не уверен, что Йокич и Дончич могли бы доминировать в 90-х»
35сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Сферопулос о победе над «Дубаем»: «Самое важное – найти командную химию»
сегодня, 19:22
Джордан Лойд: «Анадолу Эфес» должен бороться за чемпионство»
сегодня, 19:02
Огнен Добрич: «Энергия и концентрация стали ключом к победе над «Дубаем»
сегодня, 18:39
Сэм Прести о Николе Топиче: «Для нас каждый сезон – чистый холст, у него есть шанс»
1сегодня, 17:39
Боян Богданович близок к назначению на пост президента «Цибоны»
сегодня, 16:20
Желько Обрадович о Джабари Паркере: «Он прибыл не в идеальном состоянии, но это нормально»
сегодня, 15:46
Кеон Джонсон – запасной вариант, на случай, если «Олимпиакос» не договорится с «Партизаном» о Ниликине
сегодня, 15:15
Терри Розир примет участие в тренировочном лагере «Хита» на следующей неделе
3сегодня, 14:56
Сделка о переходе Франка Ниликины в «Олимпиакос» пока не закрыта
сегодня, 13:56
Хаман Малуач: «Каждый день узнаю что-то новое о баскетболе»
1сегодня, 13:18