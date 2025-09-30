Йонас Валанчюнас о «Денвере»: «Я счастлив быть здесь и хочу побеждать»

Литовский центровой «Наггетс» настроен на борьбу за чемпионство НБА.

«Хочу сразу пояснить: я рад быть здесь и готов сделать все, чтобы выигрывать больше матчей, чем когда-либо. Если бы я не был доволен, меня бы здесь не было, верно?

Это мой 14-й сезон – вероятно, лучший шанс в карьере выиграть чемпионский титул. За годы в лиге я понял, что баскетбол – это командная игра. Иногда нужно отложить эго и свои личные интересы, чтобы добиться успеха.

Порой необходимо поддерживать команду больше, чем себя, и именно такие мелочи создают сильные коллективы, стремящиеся быть лучшими», – сказал Йонас Валанчюнас .

Прошлый сезон 33-летний баскетболист выступал за «Сакраменто» и «Вашингтон». Валанчюнас провел 81 матч, набирая в среднем 10,4 очка, 7,7 подбора и 2 передачи за 19 минут на площадке.