0

Йонас Валанчюнас о «Денвере»: «Я счастлив быть здесь и хочу побеждать»

Литовский центровой «Наггетс» настроен на борьбу за чемпионство НБА.

«Хочу сразу пояснить: я рад быть здесь и готов сделать все, чтобы выигрывать больше матчей, чем когда-либо. Если бы я не был доволен, меня бы здесь не было, верно?

Это мой 14-й сезон – вероятно, лучший шанс в карьере выиграть чемпионский титул. За годы в лиге я понял, что баскетбол – это командная игра. Иногда нужно отложить эго и свои личные интересы, чтобы добиться успеха.

Порой необходимо поддерживать команду больше, чем себя, и именно такие мелочи создают сильные коллективы, стремящиеся быть лучшими», – сказал Йонас Валанчюнас.

Прошлый сезон 33-летний баскетболист выступал за «Сакраменто» и «Вашингтон». Валанчюнас провел 81 матч, набирая в среднем 10,4 очка, 7,7 подбора и 2 передачи за 19 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoДенвер
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Никола Йокич: «Брюс Браун вернулся, нам нужно снова спасти его карьеру»
3сегодня, 04:58
«Мне его поцеловать? За руку взять?» Никола Йокич попозировал для фото вместе с Йонасом Валанчюнасом
3сегодня, 04:17Видео
Главные новости
Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»
114 минут назад
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
1125 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Шенгюн – универсальный центровой, который при этом обращается с мячом как разыгрывающий»
сегодня, 15:21
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Самарой»
7сегодня, 12:18
Пи Джей Дозьер пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Маккаби». Участие Шейна Ларкина под вопросом.
сегодня, 15:03
Де’Аарон Фокс может пропустить старт сезона НБА
2сегодня, 14:17
Лука Банки – новый главный тренер сборной Италии
сегодня, 13:59Фото
Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
2сегодня, 13:17
Дрэймонд Грин: «Куминга хочет быть в «Голден Стэйт». И он сам говорил мне об этом»
7сегодня, 11:57
Димитрис Итудис: «В плей-офф должно выходить больше команд, чем просто 40% от лиги»
2сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Гамбургом», «Шленск» сыграет с «Нептунасом» и другие матчи
225 минут назад
Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»
51 минуту назад
Джерами Грант: «Не ожидаю, что буду выходить со скамейки»
2сегодня, 14:43
«Орландо» рассчитывает на возвращение Джейлена Саггса к старту сезона
сегодня, 13:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» примет «Нантер»
сегодня, 12:18
«Партизан» продлил контракт с Марио Накичем
сегодня, 07:02
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»
2сегодня, 06:41
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
1сегодня, 06:24
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
6вчера, 20:49
Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
11вчера, 20:09