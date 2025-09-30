Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в «Денвер»

Браун рад возвращению в «Наггетс».

«Я просто счастлив вернуться в «Денвер ». Это были долгие два года, сплошные проигрыши... Я хочу снова побеждать», – сказал Браун .

После чемпионства с «Денвером» в 2023 году Браун подписал контракт с «Индианой», затем был обменян в «Торонто », а позже – в «Новый Орлеан ».

Летом 29-летний форвард вернулся в «Наггетс» на 1-летний контракт.