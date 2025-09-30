0

Стерлинг Браун: «Наша цель – выиграть Евролигу»

Стерлинг Браун заявил о чемпионских амбициях «Партизана».

«Я считаю, что сейчас мы показываем совершенно другой баскетбол – интенсивность и темп матчей достигли элитного уровня. Приятно это видеть и быть частью такой команды.

Наша цель – выиграть Евролигу. Все остальное не должно иметь значения для любого игрока команды. Лига становится сильнее с каждым годом – это видно по тому, сколько игроков приходят и хотят играть здесь», – признался 30-летний защитник «Партизана».

30 сентября белградский клуб сыграет против «Дубая» в первом матче нового сезона Евролиги. Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
