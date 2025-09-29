Ален Омич близок к переходу в «Уралмаш»
Центровой сборной Словении подпишет краткосрочный контракт с «Уралмашем».
В прошлом сезоне Омич выступал за черногорскую «Будучность», в среднем набирая 4,6 очка, 4,6 подбора и 1,1 передачи в Адриатической лиге.
33-летний центровой также выступал на Евробаскете-2025, где вместе со сборной Словении дошел до 1/4 финала турнира.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
