Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы
Американский центровой «Уралмаша» пропустит старт сезона.
32-летний Октавиус Эллис испытывает проблемы с икроножной мышцей. Ожидается, что центровой вернется в общую группу примерно через три недели.
В прошлом сезоне Эллис провел 16 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,1 очка, 5,1 подбора и 1,7 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
