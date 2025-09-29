0

Октавиус Эллис выбыл на три недели из-за травмы икроножной мышцы

Американский центровой «Уралмаша» пропустит старт сезона.

32-летний Октавиус Эллис испытывает проблемы с икроножной мышцей. Ожидается, что центровой вернется в общую группу примерно через три недели.

В прошлом сезоне Эллис провел 16 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,1 очка, 5,1 подбора и 1,7 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
