Президент «Уралмаша» о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно»

Президент «Уралмаша» прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань».

«Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно. А если по игре, то мы четко сыграли.

Первые, вторые, третьи и четвертые номера у нас – супер. Они в лиге никому не уступают. Сейчас к нам приедет один большой, тогда будет вообще все укомплектовано. А в конце года еще один большой должен прибыть», – заявил Виктор Ганиенко.

В первом матче сезона‑2025/26 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» обыграл «Локомотив‑Кубань» со счетом 85:86.