  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент «Уралмаша» о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно»
0

Президент «Уралмаша» о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно»

Президент «Уралмаша» прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань».

«Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно. А если по игре, то мы четко сыграли.

Первые, вторые, третьи и четвертые номера у нас – супер. Они в лиге никому не уступают. Сейчас к нам приедет один большой, тогда будет вообще все укомплектовано. А в конце года еще один большой должен прибыть», – заявил Виктор Ганиенко.

В первом матче сезона‑2025/26 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Уралмаш» обыграл «Локомотив‑Кубань» со счетом 85:86.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2993 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
logoЛокомотив-Кубань
Виктор Ганиенко
logoАндрей Ведищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», УНИКС победил «Бетсити Парму»
58сегодня, 17:15Live
Лига ВТБ в сезоне-2025/26. Кто претендует на титул
4сегодня, 14:30Трибуна
Главные новости
Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира
8 минут назад
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
30 минут назад
Малкольм Брогдон о переходе в «Никс»: «Хотел оказаться в команде, которая борется за титул»
55 минут назад
Коби Уайт не планирует продлевать контракт с «Чикаго» до окончания текущего сезона
2сегодня, 17:36
Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»
39сегодня, 17:16
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», УНИКС победил «Бетсити Парму»
58сегодня, 17:15Live
Бюджет «Црвены Звезды» на сезон-2025/26 составит 20 миллионов евро
сегодня, 16:44
Джордан Отт: «Мы будем тщательно контролировать нагрузку Марка Уильямса»
1сегодня, 16:09
Анонимный скаут НБА: «Сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа»
6сегодня, 15:47
Девонте Грэм: «Я хочу побеждать, а не просто набирать 20 очков за игру»
сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
24 минуты назад
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
сегодня, 18:03
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
сегодня, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
сегодня, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
сегодня, 15:51
Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»
сегодня, 13:48
Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»
сегодня, 13:29
Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
3сегодня, 12:04
«Дубай» подписал Сертача Шанлы до конца сезона
сегодня, 10:43Фото
«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего
сегодня, 09:23