Яннис Адетокумбо: «Хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул»
Яннис Адетокумбо высказался о своих чемпионских амбициях.
«Я говорю это на протяжении всей карьеры: хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул. Это никогда не изменится. Я хочу быть среди лучших.
Это неуважение к баскетболу – не стремиться выступать на самом высоком уровне, хотеть, чтобы твой сезон заканчивался в апреле», – заявил 30-летний форвард «Бакс» во время Zoom-конференции.
Яннис Адетокумбо пропустит старт тренировочного лагеря из-за коронавируса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости