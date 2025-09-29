Яннис Адетокумбо: «Хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул»

Яннис Адетокумбо высказался о своих чемпионских амбициях.

«Я говорю это на протяжении всей карьеры: хочу играть в команде, которая дает мне шанс выиграть титул. Это никогда не изменится. Я хочу быть среди лучших.

Это неуважение к баскетболу – не стремиться выступать на самом высоком уровне, хотеть, чтобы твой сезон заканчивался в апреле», – заявил 30-летний форвард «Бакс» во время Zoom-конференции.

