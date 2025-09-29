Яннис Адетокумбо пропустит старт тренировочного лагеря из-за коронавируса

Форвард «Бакс» остается в Греции и ждет отрицательного теста на наличие COVID-19.

Яннис Адетокумбо не сможет присутствовать на старте тренировочного лагеря из-за заражения коронавирусом, сообщил генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

«Просто жду отрицательный тест, чтобы выйти из дома и сесть в самолет. Не хочу никого подвергать риску.

Я, конечно, расстроен, что не могу быть с командой и начать работу с первого дня. Как лидер, нехорошо себя из-за этого чувствую. Но такова жизнь.

Хочу, чтобы мои партнеры почувствовали мое присутствие и серьезность моего отношения к игре.

Я не смогу быть с ними сегодня, но буду там через несколько дней, и тогда мы вместе включиться в работу», – заявил форвард «Милуоки ».