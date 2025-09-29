4

Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»

Разыгрывающий поделился эмоциями от перехода в «Бакс».

«Я невероятно рад оказаться в «Милуоки». Это похоже на глоток свежего воздуха после пяти лет, проведенных в «Орландо». Безусловно, мне нравилось мое время с «Мэджик», но здесь я чувствую, что это новый этап в моей карьере. Я просто хочу прийти и помочь команде побеждать любым доступным мне способом. Думаю, они попросят меня делать то, что я умею: набирать очки, отдавать передачи, играть в защите – что угодно. Но я просто очень счастлив быть частью именно этой команды, потому что последние несколько недель здесь были прекрасными, как и время, проведенное с этими ребятами.

Все ребята заряжены. Вокруг всех витает по-настоящему профессиональная атмосфера, и у каждого есть, что доказывать», – сказал Энтони.

В межсезонье 25-летний разыгрывающий оказался в «Мемфисе» в результате сделки с участием Десмонда Бэйна. Энтони договорился с «Гриззлис» о выкупе контракта и присоединился к «Милуоки».

