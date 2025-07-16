Коул Энтони отказался от 2 миллионов долларов по соглашению о выкупе с «Мемфисом»

Коул Энтони сделал скидку в 2 миллиона.

Разыгрывающий перешел в «Гриззлис» из «Орландо » в рамках обмена Десмонда Бэйна. Новый клуб договорился с игроком о выкупе контракта. Энтони отказался от 2 из 13,1 миллиона зарплаты за следующий сезон. Остальная часть будет выплачена за 3 года частями по 3,7 миллиона.

На сезон-2026/27 в его трехлетнем соглашении распространялась опция клуба.

Выступая за «Мэджик» в прошедшем чемпионате, разыгрывающий набирал в среднем 9,4 очка, 3 подбора и 2,9 передачи.