Бекки Хэммон о судействе в 4-м матче против «Индианы»: «Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос»
Главный тренер «Лас-Вегаса» кратко охарактеризовала работу арбитров.
Отвечая на вопрос, повлияли ли судьи на ход 4-й игры серии «Эйсес» – «Фивер» Хэммон не стала вдаваться в подробности.
«Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос», – сказала тренер.
«Лас-Вегас» упустил возможность закрыть серию, проиграв в 4-м матче со счетом 83:90.
Форвард «Индианы» Алия Бостон 13 раз вставала на линию штрафных, защитницы Келси Митчелл и Одисси Симс – по 6, в то время как среди игроков «Лас-Вегаса» лишь центровая Эйжа Уилсон пробила больше 5 штрафных (6).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
