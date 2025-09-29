Бекки Хэммон о судействе в 4-м матче против «Индианы»: «Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос»

Главный тренер «Лас-Вегаса» кратко охарактеризовала работу арбитров.

Отвечая на вопрос, повлияли ли судьи на ход 4-й игры серии «Эйсес» – «Фивер» Хэммон не стала вдаваться в подробности.

«Они пробили 34 штрафных, мы – 11. Следующий вопрос», – сказала тренер.

«Лас-Вегас» упустил возможность закрыть серию, проиграв в 4-м матче со счетом 83:90.

Форвард «Индианы » Алия Бостон 13 раз вставала на линию штрафных, защитницы Келси Митчелл и Одисси Симс – по 6, в то время как среди игроков «Лас-Вегаса » лишь центровая Эйжа Уилсон пробила больше 5 штрафных (6).