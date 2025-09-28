Мэтью Ишбиа: «Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта, Диллон Брукс был нашей целью»

Владелец «Финикса» высоко оценивает Брукса.

«Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта , Брукс был нашей целью. Диллон – это именно тот парень, который нам нужен. Он настроен на защиту, жесткий, поддерживает своих партнеров по команде… В его игре мне нравится абсолютно все», – заявил Ишбиа.

29-летний Брукс в прошлом сезоне в составе «Рокетс» набирал в среднем 14 очков, 3,7 подбора и 1,7 передачи в 75 матчах, реализуя 42,9% бросков с игры и 39,7% с трехочковой дистанции. Он проводил на паркете в среднем 31,8 минуты, часто беря на себя задачу опеки лучшего бомбардира команды соперника.