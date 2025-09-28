Ализе Джонсон подписал однолетний контракт с «Миннесотой»

Ализе Джонсон получит шанс проявить себя в тренировочном лагере «Тимбервулвз».

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания , 29-летний форвард согласовал однолетнее соглашение с «Миннесотой».

Джонсон имеет пятилетний опыт игры в НБА , однако не играл в лиге с 2022-го года. Прошлый сезон баскетболист провел в составе японского клуба «Кавасаки».