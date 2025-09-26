Джулиус Рэндл: «Самое счастливое лето за долгое время. Глоток свежего воздуха»

Джулиус Рэндл поделился настроем перед 2-м сезоном в «Миннесоте».

После самого успешного плей-офф в карьере форвард получил трехлетний контракт с «Тимбервулвз» на 100 миллионов долларов.

«Чувствую себя на своем месте. Это лето и межсезонье в целом стали самыми счастливыми за долгое время с точки зрения сочетания карьеры, семьи и всего остального.

В Нью-Йорке было потрясающе. Отличное место, мне все нравилось. Куча замечательных моментов и воспоминаний, хорошие люди и важные матчи. Но со всем этим связано много всего остального. Тяжело во всем разобраться.

Это Нью-Йорк, все под микроскопом. Не просто пытаешься выиграть матчи, сражаешься с миллионами разных вещей. Под конец я свалился в уныние. Перестал получать удовольствие от своей работы.

Когда меня обменяли, не мог поверить своей утрате. Казалось, что у меня украли все, что я строил. Но переход стал глотком свежего воздуха. Мне все нравилось с самого начала, даже когда все шло не так гладко.

Все время был окружен отличными людьми, и это облегчило мне работу. Знал, что мы сможем со всем справиться. Все мне помогали, от первого до последнего человека в организации.

Речь ни разу не шла обо мне как о человеке. Только о моем вкладе в победы. Только это меня беспокоило. Когда пришло время показывать лучшую игру, я смог это сделать, потому что был на этом сконцентрирован.

Здесь мне не нужно быть все время идеальным, меня не судят по паре промахов. И это приносит комфорт.

Никогда больше не хочу возвращаться к прежнему состоянию, просто день и ночь», – поделился Рэндл.