Руди Гобер посетил школу с французским погружением
Французский центровой «Миннесоты» встретился с юными болельщиками.
«Тимбервулвс» в своих соцсетях поделились фото из школы с французским погружением в городе Идайна, штат Миннесота, которую посетил Гобер.
Французское погружение означает, что большая часть либо вообще все занятия ведутся на французском языке, что помогает школьникам им овладеть.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Миннесоты»
