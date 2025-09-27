Руди Гобер посетил школу с французским погружением

Французский центровой «Миннесоты» встретился с юными болельщиками.

«Тимбервулвс» в своих соцсетях поделились фото из школы с французским погружением в городе Идайна, штат Миннесота , которую посетил Гобер .

Французское погружение означает, что большая часть либо вообще все занятия ведутся на французском языке, что помогает школьникам им овладеть.