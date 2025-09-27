Фото
0

Руди Гобер посетил школу с французским погружением

Французский центровой «Миннесоты» встретился с юными болельщиками.

«Тимбервулвс» в своих соцсетях поделились фото из школы с французским погружением в городе Идайна, штат Миннесота, которую посетил Гобер.

Французское погружение означает, что большая часть либо вообще все занятия ведутся на французском языке, что помогает школьникам им овладеть.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2411 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Миннесоты»
logoРуди Гобер
Баскетбол - фото
logoНБА
logoМиннесота
