Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»
MVP финала Евробаскета нацелен на сильный сезон с белградским клубом.
«В прошлом сезоне были моменты, когда становилось ясно: у нас хороший состав с большим потенциалом. Победа в Адриатической лиге стала большим достижением и доказала, что мы способны на многое.
Хорошо, что все лидеры остались, и пришли такие отличные игроки, как Шейк Милтон и Джабари Паркер.
Сезон будет длинным, но захватывающим. Все мы прибавили, и, думаю, у фанатов есть все причины ждать его с нетерпением», – сказал Исаак Бонга.
30 сентября «Партизан» сыграет против «Дубай», в первом матче нового сезона Евролиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
