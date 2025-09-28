Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»

MVP финала Евробаскета нацелен на сильный сезон с белградским клубом.

«В прошлом сезоне были моменты, когда становилось ясно: у нас хороший состав с большим потенциалом. Победа в Адриатической лиге стала большим достижением и доказала, что мы способны на многое.

Хорошо, что все лидеры остались, и пришли такие отличные игроки, как Шейк Милтон и Джабари Паркер.

Сезон будет длинным, но захватывающим. Все мы прибавили, и, думаю, у фанатов есть все причины ждать его с нетерпением», – сказал Исаак Бонга .

30 сентября «Партизан » сыграет против «Дубай», в первом матче нового сезона Евролиги.