0

Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»

Джонс намерен доказать, что является одним из лучших игроков на своей позиции.

«Я не добавлял ничего нового в свой арсенал, речь шла скорее о том, чтобы улучшить все, что я умею. Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге, это моя главная цель.

Теперь я точно знаю, чего хочет и что ожидает от меня Желько Обрадович. Система теперь для меня гораздо понятнее, я могу легче читать ситуации на площадке, и моя уверенность находится на самом высоком уровне. Для меня важнее всего то, что он постоянно вселяет в меня уверенность. Он дает мне свободу и доверие, чтобы вести команду и принимать правильные решения. Он требовательный, но это показывает, насколько он верит в нас и как сильно любит своих игроков. Он легенда не просто так», – сказал Джонс.

В своем дебютном сезоне в Евролиге Джонс набирал 14,1 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. «Партизан» завершил прошлый регулярный сезон на 12-м месте с результатом 16-18 и не попал даже в турнир плей-ин.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2640 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Карлик Джонс
logoЕвролига
logoПартизан
