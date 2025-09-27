Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»
Главный тренер «Партизана» рассказал о проблемах с формированием состава.
«Мы еще не завершили формирование состава, и это часть проблемы, с которой столкнулися клуб. Но мы работаем с теми игроками, что есть. Вчера и сегодня впервые за долгое время у нас был почти полный состав.
Игроки вступают в сезон с большой мотивацией и сильным желанием. Именно это я хотел бы видеть – чтобы такой уровень энергии и мотивации сохранялся на протяжении всего сезона.
Мы активно работаем и изучаем все имеющиеся варианты, но также верим в игроков, которые уже находятся в команде.
Если решим подписать кого-то, это должен быть тот, кто добавит команде качества. Подписание ради подписания – этого мы точно не будем делать», – заявил Обрадович.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportal
