1

Желько Обрадович: «Мы еще не завершили формирование состава»

Главный тренер «Партизана» рассказал о проблемах с формированием состава.

«Мы еще не завершили формирование состава, и это часть проблемы, с которой столкнулися клуб. Но мы работаем с теми игроками, что есть. Вчера и сегодня впервые за долгое время у нас был почти полный состав.

Игроки вступают в сезон с большой мотивацией и сильным желанием. Именно это я хотел бы видеть – чтобы такой уровень энергии и мотивации сохранялся на протяжении всего сезона.

Мы активно работаем и изучаем все имеющиеся варианты, но также верим в игроков, которые уже находятся в команде.

Если решим подписать кого-то, это должен быть тот, кто добавит команде качества. Подписание ради подписания – этого мы точно не будем делать», – заявил Обрадович.

Источник: Sportal
Источник: Sportal
logoПартизан
Желимир Обрадович
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
чемпионат Сербии
