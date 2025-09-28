Миикка Мууринен не сыграет за «Партизан» в первом матче новой Евролиги. Финну предстоит медобследование

Дебют Миикки Мууринена за «Партизан» откладывается.

Новобранец сербского клуба, который уже прибыл в Белград, не сыграет в первом матче нового сезона Евролиги. Финну предстоит медобследование, в то время как команда отправляется на встречу с «Дубаем » в воскресенье.

18-летний финский «большой» недавно был признан «Восходящей звездой» Евробаскета.