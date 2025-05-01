Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл «Надежду» в 3-м матче и стал 18-кратным чемпионом России
Сегодня, 1 мая, состоялся 3-й матч финальной серии женского чемпионата России.
УГМК обыграл «Надежду» в Оренбурге (88:56, 3-0) и завоевал 18-й титул чемпиона России.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Финал (до 3 побед)
Надежда – УГМК – 56:88 (24:24, 12:23, 10:25, 10:16)
НАДЕЖДА: Беверли (16), Томпсон (14 + 11 подборов), Афанасенко (9).
УГМК: Бентли (15), Уокер (10 + 9 подборов), Левченко (10), Лисец, Ногич (обе – 9).
1 мая, 16.30
УГМК победил в серии – 3-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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