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Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл «Надежду» в 3-м матче и стал 18-кратным чемпионом России

Сегодня, 1 мая, состоялся 3-й матч финальной серии женского чемпионата России.

УГМК обыграл «Надежду» в Оренбурге (88:56, 3-0) и завоевал 18-й титул чемпиона России.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Финал (до 3 побед)

Надежда – УГМК – 56:88 (24:24, 12:23, 10:25, 10:16)

НАДЕЖДА: Беверли (16), Томпсон (14 + 11 подборов), Афанасенко (9).

УГМК: Бентли (15), Уокер (10 + 9 подборов), Левченко (10), Лисец, Ногич (обе – 9).

1 мая, 16.30

УГМК победил в серии – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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