Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке

37-летний центровой готовится к новому сезону.

В сети появилось видео с тренировки Деандре Джордана , где бывший игрок «Денвера » показал, что еще может забивать сверху.

На данный момент Джордан является свободным агентом. В прошлом сезоне он принял участие в 56 играх «Наггетс» набирая в среднем 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты на паркете.