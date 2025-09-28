Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке
37-летний центровой готовится к новому сезону.
В сети появилось видео с тренировки Деандре Джордана, где бывший игрок «Денвера» показал, что еще может забивать сверху.
На данный момент Джордан является свободным агентом. В прошлом сезоне он принял участие в 56 играх «Наггетс» набирая в среднем 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты на паркете.
