Видео
1

Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке

37-летний центровой готовится к новому сезону.

В сети появилось видео с тренировки Деандре Джордана, где бывший игрок «Денвера» показал, что еще может забивать сверху.

На данный момент Джордан является свободным агентом. В прошлом сезоне он принял участие в 56 играх «Наггетс» набирая в среднем 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты на паркете.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2640 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoДеандре Джордан
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Клипперс» всегда следуют правилам потолка зарплат». Стив Балмер не стал упоминать штраф в 250000 долларов за предложение спонсорского контракта Деандре Джордану
6 сентября, 13:15
25 главных данков НБА XXI века
5131 августа, 13:05
Деандре Джордан: «Йокич выкидывает телефон в реку после сезона. Только прислал мне селфи с лошадью»
513 июня, 15:00
Главные новости
Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз»
через 0
Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»
20 минут назад
Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»
134 минуты назад
Мэтью Ишбиа: «Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта, Диллон Брукс был нашей целью»
239 минут назад
Джефф Тиг: «Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок»
47 минут назад
Брайан Уиндхорст об уровне Леброна в гольфе: «Корявый свинг. Было облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то»
сегодня, 05:38
Майкл Джордан поприветствовал Купера Флэгга на турнире по гольфу
сегодня, 05:19Фото
Гилберт Аренас о проблеме Зайона: «Отличный парень, но полностью вошел в роль игрока НБА. Шлюхи, вечеринки, слава, деньги»
сегодня, 05:08
Бросок Максвелла Льюиса за 0,5 секунды до конца принес «Тофашу» победу над «Фенербахче»
сегодня, 05:01Видео
Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»
56 минут назад
Тренер «Миннесоты» Шерил Рив дисквалифицирована на одну игру
1вчера, 21:26
Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»
вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Гравлин-Дюнкерк», «Лимож» обыграл «Бурк» и другие матчи
вчера, 20:27
Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»
вчера, 19:54
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Тофашу», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
2вчера, 19:38
«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса
3вчера, 19:11
«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда
1вчера, 18:51
Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»
вчера, 18:27
Джавейл Макги набрал 32 очка в своем дебютном матче в НБЛ
2вчера, 17:59