Деандре Джордан: «Йокич выкидывает телефон в реку после сезона. Только прислал мне селфи с лошадью»
Деандре Джордан рассказал о контактах с Николой Йокичем.
Серб уехал домой после поражения от «Оклахомы» в 7 матчах во втором раунде. Центровой Деандре Джордан рассказал о редких контактах с лидером «Наггетс».
«Иногда связываюсь с ним. Вообще он выкидывает телефон в реку после окончания сезона. Только прислал мне селфи с лошадью. Пусть развлекается», – посмеялся Джордан.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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