Деандре Джордан: «Йокич выкидывает телефон в реку после сезона. Только прислал мне селфи с лошадью»

Деандре Джордан рассказал о контактах с Николой Йокичем.

Серб уехал домой после поражения от «Оклахомы» в 7 матчах во втором раунде. Центровой Деандре Джордан рассказал о редких контактах с лидером «Наггетс».

«Иногда связываюсь с ним. Вообще он выкидывает телефон в реку после окончания сезона. Только прислал мне селфи с лошадью. Пусть развлекается», – посмеялся Джордан.