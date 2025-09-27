  • Спортс
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»

Мууринен объяснил выбор «Партизана» и поделился планами на будущее.

О переходе в «Партизан»

«После Евробаскета мне нужно было решить: остаться с моей школьной командой Arizona Compass или попробовать что-то новое. Мы рассмотрели все варианты, и этот показался лучшим на данный момент.

С самого детства я мечтал играть перед болельщиками в Сербии, Греции и Турции».

О дальнейших планах

«Моя стратегия остается прежней. После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выставить свою кандидатуру на драфт 2027 года. Пока что это просто остановка в Сербии. Если все пойдет хорошо и мне здесь понравится, я, возможно, пропущу университет перед драфтом – но я не думаю, что это произойдет, потому что я все еще хочу получить опыт учебы в университете».

О главном тренере «Партизана» Желько Обрадовиче

«Он очень опытный тренер. Я не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде. Я готов к вызову. Я хочу развиваться, а для этого нужен жесткий, требовательный тренер».

Вчера «Партизан» объявил о заключении трехлетнего соглашения с 18-летним финским форвардом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Миикка Мууринен
logoдрафт НБА
logoЕвролига
logoПартизан
