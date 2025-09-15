0

Миикка Мууринен получил награду «Восходящая звезда» Евробаскета-2025

Миикка Мууринен стал лучшим молодым игроком Евробаскета-2025.

Форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен был назван первым в истории обладателем награды «Восходящая звезда Евробаскета».

18-летний талант помог финской команде впервые в истории выйти в полуфинал Евробаскета. Он набирал в среднем по 6,6 очка и 1,9 подбора, реализуя 60% с игры, включая 6 из 17 дальних попыток (35%).

Мууринен в среднем за игру проводил на площадке по 11 минут со скамейки. В его активе суммарно 3 перехвата и 5 блок-шотов в восьми матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
Миикка Мууринен
logoсборная Финляндии
logoЕвробаскет-2025
