Миикка Мууринен получил награду «Восходящая звезда» Евробаскета-2025
Миикка Мууринен стал лучшим молодым игроком Евробаскета-2025.
Форвард сборной Финляндии Миикка Мууринен был назван первым в истории обладателем награды «Восходящая звезда Евробаскета».
18-летний талант помог финской команде впервые в истории выйти в полуфинал Евробаскета. Он набирал в среднем по 6,6 очка и 1,9 подбора, реализуя 60% с игры, включая 6 из 17 дальних попыток (35%).
Мууринен в среднем за игру проводил на площадке по 11 минут со скамейки. В его активе суммарно 3 перехвата и 5 блок-шотов в восьми матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
